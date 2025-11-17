BAYREUTH. Zwei zwölfjährige Mädchen warteten Samstagabend am Bahnhofsvorplatz auf ihren Zug nach Hause. Ein 41-Jähriger stellte sich zu ihnen und entblößte sich. Polizisten aus Bayreuth nahmen ihn schnell fest.

Gegen 21.40 Uhr saßen die beiden Mädchen auf einer Bank, als sich der 41-jährige Deutsche zu ihnen stellte. Er zog sich die Hose herunter und fing an zu onanieren. Die beiden Zwölfjährigen wählten sofort selbst den Polizeinotruf und gingen in das Bahnhofsgebäude. Noch während des Notrufs war eine Streife der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vor Ort. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann sofort fest.

Die Nacht auf Sonntag verbrachte der 41-Jährige zunächst in der Gewahrsamszelle. In den Morgenstunden wiesen ihn die Beamten dann in ein Bezirkskrankenhaus ein.

Er wird sich nun wegen der exhibitionistischen Handlung strafrechtlich verantworten müssen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Bayreuth.

Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise. Wer die Tat beobachtet hat oder sonst sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.