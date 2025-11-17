BAMBERG. Eine gemeldete Schlägerei in der Innenstadt führte am Samstagmorgen zu einem Einsatz mehrerer Streifen. Während des Notrufs äußerte ein Beteiligter zudem ausländerfeindliche Beleidigungen.

Beamte der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt wurden am Samstagmorgen gegen 4.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen am Zentralen Omnibusbahnhof gerufen. Als die Beamten eintrafen, hatten die mutmaßlichen Tatverdächtigen den Ort bereits verlassen.

Drei deutsche Angegriffene, die deutlich alkoholisiert waren, zeigten nur wenig Kooperationsbereitschaft. Nach ihren Angaben kam es zunächst zu einer verbalen, anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer größeren Gruppe an Personen. Eine Kopfplatzwunde und eine blutige Nase waren das Ergebnis des Streits.

Zudem äußerte der 25-jährige Anrufer während des Notrufs ausländerfeindliche Beleidigungen. Die Kriminalpolizei Bamberg führt hierzu die Ermittlungen.

Zu der anderen Gruppe ist nur bekannt, dass sie aus mehreren Personen bestand und als südländisch beschrieben wird.

Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt ermittelt zum Ablauf des Geschehens und zu den Hintergründen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-0 zu melden.