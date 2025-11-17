NÜRNBERG. (1082) Am Samstagabend (15.11.2025) überfielen zwei bislang unbekannte Täter einen 18-jährigen und einen 19-jährigen Mann. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zur Tat und den Tätern.



Der 19-Jährige verabredete sich gegen 18:20 Uhr mit seinem 18-jährigen Bekannten in der Walter-Meckauer-Straße. Hier trafen sie auf die beiden unbekannten Täter. Während einer den 19-Jährigen mit einem Messer attackierte, wurde der 18-Jährige vom zweiten Täter auf den Boden gedrückt und geschlagen. Die unbekannten Angreifer raubten den beiden Geschädigten die Handys und flüchteten.

Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden.

Von den Unbekannten liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1:

Männlich, etwa 17 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild. Er trug eine dunkle Jeans und eine schwarze Maske.

Täter 2:

Männlich, etwa 17 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild. Er trug eine dunkle Jeans, eine weiße Maske und weiße Sneakers.

Die beiden Geschädigten wurden leicht verletzt. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort die Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen, welche die Tat beobachtet haben und sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



