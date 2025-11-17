1897. Verkehrsunfall; Sturz einer Fahrradfahrerin; eine Person verletzt – Schwabing-Freimann

Am Sonntag, 16.11.2025, gegen 11:10 Uhr, fuhr eine 56-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Crailsheimstraße in Richtung Ungererstraße.

Aus bislang unbekannter Ursache stürzte die 56-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der regennassen Straße und wurde dabei schwer am Kopf verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zum Unfallzeitpunkt trug die 56-Jährige keinen Fahrradhelm.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

1898. Sturz auf U-Bahngleise; eine Person verletzt – Bogenhausen

Am Sonntag, 16.11.2025, gegen 23:50 Uhr, befand sich ein 53-Jähriger mit polnischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland am Bahnsteig des U-Bahnhofes Arabellapark.

Dort stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache vor die einfahrende U-Bahn in das Gleisbett. Trotz einer Gefahrenbremsung wurde der zwischen den beiden Fahrschienen liegende 53-Jährige von der U-Bahn überfahren. Er wurde dabei schwer verletzt und durch die informierten Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1899. Verkehrsunfall nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen – Schwabing

Am Freitag, 14.11.2025, gegen 22:50 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger mit serbischer und kosovarischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München mit einem BWM Pkw die Leopoldstraße stadteinwärts.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr er dabei mit überhöhter Geschwindigkeit und lieferte sich ein Kraftfahrzeugrennen mit einem bislang unbekannten Pkw. Dabei überholte der 22-Jährige mehrere unbeteiligte Pkw, indem er zwischen den Lücken zwischen den Fahrzeugen hindurchfuhr.

Auf Höhe der Hausnummer 173 versuchte der 22-Jährige zwischen einer solchen Lücke hindurchzufahren und kollidierte dabei mit dem Heck des vor ihm fahrenden Mercedes Pkw. Der Mercedes wurde wiederum auf einen dritten ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten BMW Pkw geschoben.

Bei dem Unfall blieb der 22-Jährige unverletzt, ebenso wie der Fahrer des Mercedes, ein 62-Jähriger mit deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München. Allerdings wurde dessen Beifahrerin, eine 60-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München bei dem Unfall verletzt.

An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 22-Jährige unter Drogeneinfluss stünde. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Nach Beschlagnahme seines Führerscheines und Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen. Der 22-Jährige wurde unter anderem wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere der zweite Fahrer eines grauen VW Pkw mit dem Teilkennzeichen M-CP werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1900. Brand eines Zigarettenautomaten – Hadern

Am Sonntag, 16.11.2025, gegen 15:20 Uhr, teilten Zeugen über den Notruf 110 nach einem Knallgeräusch einen brennenden Zigarettenautomaten im Bereich der Guardinistraße mit. Bei Eintreffen der Polizeistreifen wurde der stark beschädigte Automat festgestellt und gemeinsam mit der Feuerwehr gesichert.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Personen angetroffen und kontrolliert werden. In wie weit hier ein Tatzusammenhang besteht, muss noch geprüft werden.

Das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Guardinistraße, Karl-Witthalm-Straße oder Gräfelfinger Straße (Hadern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1901. Brand mehrerer Pkw – Giesing

Am Freitag, 14.11.2025, gegen 20:45 Uhr, meldete ein Zeuge einen brennenden Pkw in der Stilfser-Joch-Straße in Untergiesing. Beim Eintreffen der Polizei standen zwei Pkw in Vollbrand. Im weiteren Verlauf gerieten zwei weitere Pkw sowie ein Gartenzaun in Brand.

Die Fahrzeuge sowie der Zaun wurden durch die Feuerwehr gelöscht.

Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Stilfser-Joch-Straße, Terlaner Straße oder Säbener Straße (Giesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1902. Raubdelikt – Forstenried

Am Samstag, 15.11.2025, gegen 11:00 Uhr, befand sich eine 81-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München mit ihrem Rollator beim Einkaufen im Bereich Züricher Straße.

Im Bereich der Winterthurer Straße Ecke Schaffhauser Straße wurde sie von einem Unbekannten zunächst angesprochen und nach einer Klinik gefragt. Kurz darauf trat der Unbekannte von hinten an die 81-Jährige heran und riss ihr eine Goldkette im Wert von ca. 1.000 Euro vom Hals.

Die Frau wurde dabei nicht verletzt. Anschließend rannte der Täter davon.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftigte Statur, südeuropäische Erscheinung, sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent; evtl. mit Anorak bekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Winterthurer Straße, Schaffhauser Straße, Züricher Straße und am U-Bahnhof Forstenrieder Allee (Forstenried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1903. Mehrere Wohnungseinbrüche – Sauerlach

Am Freitag, 14.11.2025, gegen 17:30 Uhr, verständigte ein 45-jähriger Anwohner aus Sauerlach den Polizeinotruf über einen Einbruchsversuch. Er befand sich zu dieser Zeit nicht zuhause, erhielt jedoch auf sein Mobiltelefon eine Alarmierung. Daraufhin begaben sich zahlreiche Polizeistreifen zum Tatort.

Während der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, in die über 20 Polizeistreifen, eine Polizeidrohne und ein Polizeihubschrauber eingebunden waren, gingen weitere Meldungen bei der Polizei über Einbrüche im Gemeindegebiet ein. Insgesamt kam es zu vier Wohnungseinbrüchen. Dabei blieb es in zwei Fällen beim Versuch, da die Täter nicht ins Gebäude gelangten. In den zwei anderen Fällen wurden geringe Bargeldbeträge und hochwertige Mode im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet.

Trotz der umfangreich geführten Fahndungsmaßnahmen gelang es nicht, die Täter festzunehmen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich die Taten zwischen 07:00 und 21:30 Uhr zugetragen haben. Ob ein Zusammenhang zwischen den vier Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen, die durch das Kommissariat 53 geführt werden.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 180 – 190 cm groß; blaues Basecap, schwarze Kleidung, weiße Turnschuhe, Handschuhe

Vermutlich weiblich, kräftige Statur, dunkle Haare; helle Jacke, vermutlich Kapuzenpullover, dunkle Hose, weiße Turnschuhe

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Sauerlach aufgefallen?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum, insbesondere zwischen 17:00 und 18:00 Uhr, zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1904. Terminhinweis

Präventionsaktion der Polizeiinspektion 46 (Planegg)

Gemeinsam gegen Einbruchskriminalität

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß die Gefahr, Opfer eines Wohnungseinbruchs zu werden. Um dem entgegenzuwirken, führt die Polizeiinspektion 46 (Planegg) am Mittwoch, 19. November 2025, eine Präventionsaktion zum Einbruchschutz im Dienstbereich durch.

Zwischen 16:00 und 19:00 Uhr sind Einsatzkräfte in mehreren Wohngebieten unterwegs, verteilen Informationsflyer und suchen das Gespräch mit Anwohnerinnen und Anwohnern. Ziel ist es, über wirksame Maßnahmen aufzuklären um ihr Heim besser vor Einbruchskriminalität zu schützen.

Unterstützt wird die PI 46 von jungen Polizeibeamtinnen und -beamten einer Klasse des 24. Polizeiausbildungsseminars der II. Bereitschaftspolizeiabteilung Eichstätt.

Zusätzlich steht am Marktplatz Neuried ein Informationsstand (ebenfalls 16:00 – 19:00 Uhr) bereit, um interessierte Bürgerinnen und Bürger neben der Thematik Einbruchsschutz, auch über weitere Präventionsmaßnahmen zu informieren.

Für weiterführende Fragen oder persönliche Anliegen stehen die Kontaktbeamten der PI 46 während der Aktion direkt vor Ort zur Verfügung.

„Ein wirksamer Einbruchschutz beginnt nicht erst an der Haustür. Aufmerksamkeit, Aufklärung und eine wachsame Nachbarschaft sind entscheidende Bausteine, um Einbrüchen vorzubeugen. Melden Sie Hinweise zu verdächtigen Personen oder ungewöhnlichen Beobachtungen umgehend über den Notruf 110. Denn unsere Nummer ist Ihre Sicherheit.“ betont die Leitung der Polizeiinspektion 46.

Die Polizei Planegg lädt alle Anwohnerinnen und Anwohner herzlich ein, die Gelegenheit zur Information und zum persönlichen Austausch zu nutzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Schon durch die Nutzung der vorhandenen Sicherheitstechnik kann das Risiko eines Einbruchs verringert werden:

• Sperren Sie Haus- und Wohnungstüren immer zu

• Schließen Sie alle Fenster

• Verstecken Sie niemals Wohnungs- und Haustürschlüssel im Zugriffsbereich (z.B. unter der Fußmatte)

• Täuschen Sie auch bei Abwesenheit einen bewohnten Eindruck vor, insbesondere während der Haupteinbruchszeit von 17:00 - 21:00 Uhr (z.B. mit Zeitschaltuhren)

• Achten Sie auf Auffälligkeiten in der näheren Umgebung und verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen die Polizei über den Notruf 110



Für eine individuelle und kostenfreie Beratung zum Einbruchschutz stehen Ihnen die Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle (Präventions- und Opferschutzkommissariat K 105) gerne zur Verfügung.

Wir bitten Sie, Ihre Anfragen über die E-Mail-Adresse beratungsstelle-muenchen@polizei.bayern.de zu stellen.