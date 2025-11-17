HOF. Ein 36-Jähriger belästigte am Wochenende in der Hofer Innenstadt ein 13-jähriges Mädchen. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt nun wegen eines Sexualdelikts.

Ohne das Wissen der Erziehungsberechtigten waren zwei Mädchen am frühen Samstagmorgen, gegen 2 Uhr, in der Straße „Oberer Torplatz“ unterwegs und saßen dort auf einer Parkbank. Unaufgefordert setzte sich der alkoholisierte 36-jährige Äthiopier neben die 13-Jährige und berührte sie im Brustbereich. Die zwölf und 13 Jahre alten Mädchen ergriffen daraufhin die Flucht, wobei die Kinder von dem 36-Jährigen anfangs noch verfolgt und beleidigt wurden. Nachdem die 13-Jährige den Vorfall über den Notruf meldete, konnten Beamte der Polizei Hof den Äthiopier widerstandslos vorläufig festnehmen.

Der Mann muss sich nun wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern strafrechtlich verantworten.