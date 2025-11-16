ASCHAFFENBURG. Seit Sonntagmittag wird ein 37-Jähriger vermisst. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 37-jährige wurde zuletzt am Sonntag, gegen 12:00 Uhr im MainWohl-Zentrum für psychische Gesundheit gesehen. Dem aktuellen Sachstand nach, ist der Mann über den Zaun gesprungen und wird seitdem vermisst. Die Aschaffenburger Polizei sucht seitdem nach dem Vermissten, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation und einer hilfloser Lage befinden könnte. Die Polizei hofft bei der Suche nun auch auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Hinweise nimmt die Aschaffenburger Polizei unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.