ROTH. (1076) Am Freitagabend (14.11.2025) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Büchenbach (Lkrs. Roth) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Der Einbrecher drang in der Zeit zwischen 15:00 und 19:00 Uhr über eine Terrassentür gewaltsam in das Einfamilienhaus in der Wiesenstraße ein. Aus dem Anwesen entwendete er anschließend Bargeld.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken führten am Tatort eine Spurensicherung durch. Zeugen, die im Umfeld der Wiesenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad