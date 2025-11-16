HOF. Ein Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses sorgt in der Nacht auf Sonntag für einen Großeinsatz. Alle Bewohner können rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Gegen 3.15 Uhr bemerkte ein Bewohner Feuer im Keller und wählte den Notruf. Feuerwehr und Polizei trafen kurz darauf am Brandort in der Breslaustraße ein.

Die Feuerwehr leitete sofort die Brandbekämpfung ein. Dichter Rauch zog bis in das sechste Obergeschoss. Die Einsatzkräfte evakuierten das gesamte Gebäude. Die Bewohner fanden vorübergehend im Bauhof der Stadt Hof Unterkunft.

Nach den Löscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurück. Die Elektrik des Hauses ist aktuell jedoch außer Betrieb.

Bei dem Brand erlitt eine Person eine leichte Rauchgasvergiftung und eine weitere Person Kreislaufprobleme. Beide wurden vor Ort ärztlich behandelt.

Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Hof übernahm die Ermittlungen. Hinweise auf die Brandursache liegen derzeit nicht vor.