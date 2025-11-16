HALSBACH, LKR. ALTÖTTING. Am Samstagvormittag, den 15. November 2025, kam es auf einem Betriebsgelände zu einem tragischen Arbeitsunfall. Ein 69-jähriger Mann wurde dabei tödlich verletzt. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt nun die Kriminalpolizei Traunstein, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte.

Am Samstag (15. November 2025), um kurz vor 11 Uhr, wurde über die Integrierte Leitstelle Traunstein gemeldet, dass eine Person unter einem Gabelstapler eingeklemmt worden sei. Die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten dem 69-jährigem Mann leider nicht mehr helfen – er verstarb noch auf dem Betriebsgelände. Nach bisherigen Erkenntnissen transportierte der Mann Ladung mit dem Gabelstapler, als dieser umkippte und auf den 69-Jährigen fiel.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort koordinierte die Polizeiinspektion Burghausen. Noch an der Unfallstelle übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeistation Traunstein unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die weiteren Ermittlungen zu dem Fall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen den Ermittlern keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden oder die Beteiligung Dritter vor. Wie es zu dem tragischen Unfall kam, ist jetzt Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.