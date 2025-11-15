INGOLSTADT, 15.11.2025 - Gestern Abend wurde in Ingolstadt eine junge Frau von einem bislang unbekannten Täter sexuell motiviert angegangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Die 24-jährige Kosovarin war zu Fuß auf dem Heimweg von der Goethestraße in die Friedrich-Ebert-Straße, als ihr kurz vor 23.30 Uhr auf Höhe einer VR-Bankfiliale ein Mann entgegenkam.

Der Täter trug eine Sturmhaube und hielt ein Taschenmesser in der Hand. Im weiteren Verlauf packte er die Frau, zog sie auf eine angrenzende Parkfläche und berührte sie am Gesäß.

Der laut um Hilfe schreienden Frau gelang es, dem Täter das Messer zu entwenden, woraufhin dieser von ihr abließ und in Richtung Körnerstraße flüchtete.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief erfolglos.

Die Geschädigte blieb unverletzt.

Personenbeschreibung des Täters:

Männlich, ca. 185 cm groß, ca. 25 Jahre alt, trug einen grauen Pullover, eine dunkle Hose, schwarze Sneaker und eine Sturmhaube

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden