DRACHSELSRIED, LKR. REGEN. Die seit mehreren Tagen vermisste Jugendliche ist wohlbehalten wieder zurückgekehrt.

Letztlich hatte telefonischer Kontakt zu der vermissten 17-jährigen hergestellt werden können und sie begab sich selbständig in die Obhut der Behörden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten ist damit erledigt, das Polizeipräsidium Niederbayern und die vor Ort zuständige Polizeiinspektion Viechtach danken den Medien für ihre Mithilfe bei der Suche nach der 17-Jährigen.

Zusatz: die Medien werden gebeten, die Personendaten der Vermissten sowie die veröffentlichten Lichtbilder aus den EDV-Systemen zu löschen.



Veröffentlicht am 15.11.2025, 06:25 Uhr