1889. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 61-Jährigen - Schwabing

Seit Freitag, 14.11.2025, 10:00 Uhr, wird der 61-Jährige mit Wohnsitz in München vermisst. Der 61-Jährige ist mit seinem Hund spazieren gegangen und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Der Spaziergang hatte sich bisher auf den Luitpoldpark beschränkt.

Aufgrund einer kognitiven Erkrankung ist er teilweise örtlich und zeitlich nicht orientiert. Es ist daher nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen führten bislang nicht zur Auffindung des Vermissten, weshalb um Mithilfe bei der Suche gebeten wird.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bild und Beschreibung des Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/093790/index.html



Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 14 geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München Kommissariat 14, Tel.: 089-2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.