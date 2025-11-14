INGOLSTADT, 14.11.2025 - Um 19.35 Uhr wurde der Einsatzleitstelle ein Brand in einer Ingolstädter Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Keplerstraße gemeldet.

Die Feuerwehreinsatzkräfte konnten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen.

Nach bisherigem Stand erlitten mehrere Hausbewohner eine Rauchgasintoxikation, da sich der Rauch auch auf die anderen Wohnungen ausbreitete. Der Bewohner der brennenden Wohnung war zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht anwesend.

Zum entstandenen Schaden oder der Brandursache kann noch keine Auskunft gegeben werden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Ingolstadt übernommen. Eine Brandortbegehung wird voraussichtlich Anfang der Woche erfolgen.