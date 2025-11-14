DIRLEWANG. Am Freitag, den 14.11.2025, ereignete sich gegen 14:30 Uhr ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Mindelheimer Straße. Eine knappe Stunde nach der Tat nahmen die Beamten einen Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung fest.

Ein komplett schwarz maskierter Täter betrat gegen 14:30 Uhr die Tankstelle, bedrohte die Kassiererin mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Geld. Die Kassiererin kam der Aufforderung nicht nach, worauf es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Täter und Kassiererin kam. Diese hatte noch vergeblich versucht den Täter aufzuhalten, konnte seine Flucht in unbekannte Richtung aber nicht mehr verhindern.

Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Nur eine knappe Stunde nach der Tat konnte im Rahmen dieser Fahndungsmaßnahmen ein 17-jähriger deutscher Tatverdächtiger durch Polizeikräfte festgenommen werden. Auch die Tatbekleidung und die vermeintliche Tatwaffe konnte im nahen Umfeld des Festnahmeortes aufgefunden werden. Bei der Tatwaffe handelte es sich vermutlich um eine Schreckschusswaffe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Kassiererin leicht verletzt.

Ob ein Zusammenhang zu dem Raubüberfall am 06.11.2025 in Mindelheim besteht, ist noch unbekannt, aber Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331 100-0 zu melden. (KPI Memmingen)

