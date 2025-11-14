1888. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 59-Jährigen aus Obersendling

Seit Freitag, 14.11.2025, 03:15 Uhr, wird ein 59-Jähriger, mit Wohnsitz in München Obersendling, vermisst. Der 59-Jährige wurde zuletzt in einer Pflegeeinrichtung in der Murnauer Straße in Obersendling gesehen.

Aufgrund einer kognitiven Erkrankung ist er örtlich und zeitlich nicht orientiert. Es ist daher nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen führten bislang nicht zur Auffindung des Vermissten, weshalb um Mithilfe bei der Suche gebeten wird.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bild und Beschreibung des Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/093783/index.html

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 14 geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München Kommissariat 14, Tel.: 089-2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.