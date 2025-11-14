Ingolstadt, Karlskron, Lkr. Neuburg, Schrobenhausen, 14.11.2025 - In der Nacht von Mittwoch (12.11.25) auf Donnerstag (13.11.25) entwendeten bislang unbekannte Täter einen Pkw in Ingolstadt. Zwei Versuche in Karlskron, OT. Mändlfeld blieben erfolglos. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Mittwochabend, 21.00 Uhr bis Donnerstagmorgen, 07.15 Uhr wurde ein vor einem Wohnanwesen am Biberweg geparkter grauer Audi A 6 gestohlen. Der mit Keyless Go ausgestattete Pkw hatte einen Zeitwert von ca. 25 000 Euro.

Donnerstagnacht zwischen 03.30 Uhr und 03.45 Uhr versuchten zudem unbekannte Täter erfolglos zwei Pkws in Karlskron, OT. Mändlfeld zu entwenden. Ein grauer Audi A 6 parkte vor dem Haus an der Riedelstraße, ein grauer Audi TT Coupe stand im offenen Carport des Anwesens.

Beide Fahrzeuge waren mit Keyless Go ausgestattet.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.

Präventionshinweise zum Schutz vor Pkw-Diebstählen mit Keyless-Go-System:

* Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumbox) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

* Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

* Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

