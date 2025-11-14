2137 - REMINDER: Verkehrsinfo

Innenstadt - Am heutigen Freitagnachmittag (14.11.2025) kann es aufgrund einer Versammlung im Stadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Versammlungsteilnehmer sind in folgenden Bereichen unterwegs:

Königsplatz – Fuggerstraße – Grottenau – Ludwigstraße – Karlstraße – Karolinenstraße – Maximilianstraße – Ulrichsplatz - Weite Gasse – Kitzenmarkt - Theodor-Heuss-Platz – Schießgrabenstraße - Schaezlerstraße

Die Polizei betreut und begleitet die Versammlung, um einen möglichst störungsfreien Ablauf zu gewährleisten und gleichzeitig die Beeinträchtigungen der Bevölkerung im Rahmen des Möglichen zu minimieren.

2138 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Oberhausen – Am Donnerstag (13.11.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Ebnerstraße.

Gegen 13.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Abbiegen einen grauen BMW, der dort geparkt war. Anschließend fuhr die bislang unbekannte Person offenbar weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

2139 – Polizei ermittelt nach Telefonbetrug und gibt Tipps

Augsburg – Am gestrigen Donnerstag (13.11.2025) erkannte eine Bankmitarbeiterin einen Betrug durch falsche Polizeibeamte. Ein Schaden entstand deshalb nicht.

Im Laufe des gestrigen Tages riefen Telefonbetrüger einen Mann an und gaben sich als Polizeibeamte der Kriminalpolizei aus. Hierbei forderten die Betrüger Bargeld von dem Mann, welches er bei der Bank abheben sollte und das anschließend überprüft werden würde. Es wurde der Eindruck erweckt, dass aktuell viel Falschgeld im Umlauf sei. Im Verlauf des Tages riefen die Betrüger mehrmals bei dem Mann an und gaben sich dabei u.a. auch als Jurist aus, um den geschilderten Sachverhalt glaubhaft zu machen.

Eine Bankmitarbeiterin bemerkte schließlich den Betrugsversuch und verständigte die Polizei. Durch dieses aufmerksame und schnelle Handeln entstand kein Schaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Bürgerinnen und Bürger durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den Polizeinotruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick

2140 – Fahrt unter Drogeneinfluss

Kriegshaber – Am heutigen Dienstag (14.11.2025) war ein 22-Jähriger unter Drogeneinfluss in der Reeseallee unterwegs.

Gegen 00.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 22-Jährigen. Die Beamten stellten während der Kontrolle drogentypisches Verhalten bei dem Mann fest. Der Drogenschnelltest ergab ein positives Ergebnis auf Kokain. Anschließend veranlassten die Beamten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt.

Gegen den 22-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Der 22-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

2141 – Polizei ermittelt nach Betrug – falscher Bankmitarbeiter

Augsburg – Am vergangenen Dienstag (11.11.2025) kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer Frau durch einen falschen Bankmitarbeiter.

Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus.

Der Unbekannte teilte der Frau mit, dass eine Firma mehrfach versucht auf ihrem Konto unrechtmäßige Abbuchungen vorzunehmen. Um dem entgegenzuwirken, müsse die Frau ihm den PIN nennen. Dies tat die Frau. Noch während diesem Telefonat klingelte dann ein vermeintlicher Bankmitarbeiter an der Haustür und holte die Karte der Frau ab.

Nach aktuellem Kenntnisstand entstand ein Vermögensschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Nach der Überweisung wurde die Frau stutzig und verständigte die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Die Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

Lassen Sie keine fremden Personen zu Ihnen ins Haus oder die Wohnung. Nutzen Sie hierbei beispielsweise eine Gegensprechanlage.

Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Prüfer" ins Haus.

Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110.

Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug

https://www.polizei.bayern.de/nmmo