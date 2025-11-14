TRAUNSTEIN. Ein Unbekannter soll am Mittwoch, den 12. November 2025, ein Mädchen in Traunstein angesprochen und es zu Berührungen mit sexuellem Hintergrund aufgefordert haben. In den vergangenen Wochen wurden der Polizei mehrere Fälle gemeldet, bei denen Kinder im Bereich Traunstein von einem Unbekannten angesprochen worden sein sollen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen diesbezüglich übernommen.

Am Mittwochabend (12. November 2025) meldete sich eine Mutter bei der Polizei. Ihre 8-jährige Tochter sei am Nachmittag, gegen 18.00 Uhr, im Bereich der Kreuzstraße in Traunstein von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Der zivil gekleidete Mann habe sich als Polizist ausgegeben und im Zuge dessen zu bestimmten Berührungen aufgefordert.

Bereits gegen 16.00 Uhr desselben Tages soll ein Mann auch einen Jungen im Innenstadtbereich von Traunstein angesprochen haben.

In letzter Zeit gingen bei der Polizei mehrere Mitteilungen auf ein Ansprechen von Kindern ein. Diese wurden von der Polizeiinspektion Traunstein sehr ernst genommen, weshalb bereits umfangreiche polizeiliche Maßnahmen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein getroffen wurden. Zudem wurde enger Kontakt mit den Schulen und Eltern gehalten.

Die Polizeiinspektion Traunstein ermittelte in letzter Zeit auf Hochtouren bezüglich des möglichen Ansprechens von Kindern. Die Sachbearbeitung zu dem Fall vom Mittwochnachmittag (12. November 2025) wurde mittlerweile von der Kriminalpolizei Traunstein übernommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum: