WALDKRAIBURG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am Donnerstag, den 13. November 2025, durchsuchten Ermittler der Kriminalpolizei drei Wohnanwesen in Waldkraiburg. Dabei konnten große Mengen Rauschgift aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Tatverdächtiger sitzt mittlerweile in Haft.

Bereits vor dem 13. November 2025 führte das zuständige Fachkommissariat 4 der Kripo Mühldorf am Inn Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Rauschgift. Auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse beantragte die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein mehrere Durchsuchungsbeschlüsse, die vom zuständigen Amtsgericht erlassen wurden.

Am gestrigen Donnerstag (13. November) wurden aufgrund der richterlichen Beschlüsse durch Beamte der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn mit Unterstützung der Zentralen Einsatzdienste Traunstein drei Wohnanwesen in Waldkraiburg durchsucht. Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen richteten sich gegen zwei in Waldkraiburg wohnhafte nichtdeutsche EU-Staatsbürger im Alter von 39 und 69 Jahren.

Im Rahmen der Durchsuchung stellten die Ermittler knapp 400 Gramm Methamphetamin, eine nicht geringe Menge Cannabis sowie eine niedrige vierstellige Summe Bargeld sicher.

Aufgrund des vorliegenden Sachverhalts beantragte die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein Haftanträge beim zuständigen Amtsgericht. Gegen den 39-jährigen Mann wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen den 69-jährigen Mann wurde ebenfalls ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, dieser jedoch gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Gegen beide Beschuldigte wird wegen des Verdachts von mehreren Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft Traunstein und der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn dauern an.