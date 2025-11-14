1882. Verkehrsunfall; Person wird zwischen zwei Pkw eingeklemmt und verletzt – Waldperlach

Am Donnerstag, 13.11.2025, gegen 11:00 Uhr, fuhr eine 83-jährige deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Mercedes Pkw auf der Gänselieselstraße in Richtung der Putzbrunner Straße.

Auf Höhe der Struwelpeterstraße parkte ein Audi Pkw eines 53-jährigen rumänischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in München ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Die Fahrertür des Audi war zu diesem Zeitpunkt geöffnet und der 53-Jährige belud gerade seinen Pkw.

Aufgrund der geöffneten Fahrzeugtür konnte die 83-Jährige ihre Fahrt nicht fortsetzten und musste anhalten. Nachdem die Tür geschlossen wurde, fuhr die 83-Jährige an und lenkte nach aktuellem Ermittlungsstand unbeabsichtigt rechts ein. Anschließend touchierte sie den Pkw des 53-Jährigen, wobei dieser zwischen beiden Fahrzeugen eingeklemmt wurde.

Der 53-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe eines vierstelligen Betrages.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1883. Einbruch in Wohnung – Neuhausen

Im Zeitraum von Donnerstag, 13.11.2025, zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr, kam es in Neuhausen zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über die Balkontür gewaltsam in eine Wohnung ein.

Anschließend wurden die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde Schmuck im Wert eines vierstelligen Betrages entwendet.

Der oder die Täter flüchteten anschließend mit der Beute unerkannt vom Tatort.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Johann-von-Werth-Straße, Aldringenstraße und Winthirstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1884. Verkehrsschwerpunkt der Polizei München – Altstadt

Die Polizeiinspektion 11 (Altstadt) führte am Donnerstag, 13.11.2025, zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr, Kontrollen im Bereich des Rosentals bezüglich der dort geltenden Einbahnstraßenregelung durch. Grund für die Einbahnstraßenregelung zwischen der Einfahrt Rosental Ecke Oberanger und der Kreuzung Corneliusstraße Ecke Blumenstraße sind Baumaßnahmen am Stadtmuseum.

Bei den Kontrollen wurde schwerpunktmäßig auf Verkehrsverstöße bezüglich des verbotswidrigen Befahrens der Einbahnstraße geachtet. In Summe wurden über einhundert Verstöße bei den kontrollierten Verkehrsteilnehmern festgestellt und geahndet.

Hierbei missachteten überwiegend Radfahrer das Verbot der Einfahrt entgegen der Einbahnstraßenregelung. Es konnten auch zehn Kraftfahrzeuge festgestellt werden, die verbotswidrig einfuhren. Zudem wurden zwei Radfahrer festgestellt, die während der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon nutzten.

Neben der Ahndung der Verkehrsverstöße wurden diverse Präventionsgespräche hinsichtlich der Verkehrsgefahren mit den Verkehrsteilnehmern geführt.

1885. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Brunnthal

Am Donnerstag, 30.10.2025, um 12:00 Uhr, befand sich ein 23-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München im Spa-Bereich eines Fitnessstudios. Dort bemerkte er eine männliche Person, die sexuelle Handlungen an sich selbst durchführte.

Der 23-Jährige verständigte daraufhin umgehend das Studiopersonal. Daraufhin entfernte sich der Täter unerkannt aus dem Fitnessstudio.

Als sich der 23-Jährige am Donnerstag, 13.11.2025, gegen 22:30 Uhr, erneut im Fitnessstudio befand, erkannte er den Täter wieder und informierte das Studiopersonal.

Die daraufhin hinzugerufene Polizeistreife konnte den 28-jährigen mit afghanischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Weilheim-Schongau festnehmen. Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und nach der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1886. Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung – Ludwigsvorstadt

Am Donnerstag, 13.11.2025, gegen 20:45 Uhr, kam es in der Schillerstraße zu einem zunächst verbalen Streit zwischen einem 18-Jähriger mit marokkanischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland und einem 34-Jährigen mit marokkanischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München.

Im Verlauf des Streits schlug der 18-Jährige unvermittelt mit einer Bierflasche zu und trat mit Füßen auf den 34-Jährigen ein. Als ein Passant versuchte, die beiden Parteien zu trennen, flüchtete der 18-Jährige in Richtung des Hauptbahnhofes. Weitere Passanten verständigten daraufhin den Notruf.

Während einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 18-Jährige im Bereich des Hauptbahnhofes angetroffen und festgenommen werden.

Der 34-Jährige wurde durch die Schläge und Tritte verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 18-Jährige wurde nach der Festnahme in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Laufe des heutigen Tages wird er einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Mit Hilfe der neuen hochmodernen und erst kürzlich aufgestellten Videotürme der Münchner Polizei in der Schillerstraße/Adolf-Kolping-Straße im Südlichen Bahnhofsviertel konnte der 18-Jährige eindeutig als Tatverdächtiger identifiziert werden.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1887. Raubdelikt in einer Tankstelle – Giesing

Am Donnerstag, 13.11.2025, gegen 20:50 Uhr, betrat ein bislang unbekannter maskierter Täter eine Tankstelle und begab sich sofort zum Verkaufstresen. Dort bedrohte er den anwesenden Mitarbeiter mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Mitarbeiter übergab daraufhin Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages.

Anschließend verließ der Täter mit der Beute die Tankstelle und flüchtete unerkannt fußläufig in unbekannte Richtung.

Der Mitarbeiter informierte daraufhin den Polizeinotruf 110. Eine sofort eingeleitete Fahndung ergab keine weiteren Hinweise auf den Täter.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 185 cm groß, normale Statur, sprach Deutsch; Jeans, helle Kapuzenjacke, weiße Socken, weiße Maske, graue Sportschuhe, schwarze Handschuhe, bewaffnet mit einem Küchenmesser und führte eine Tüte mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Grünwalder Straße, Meraner Straße und Südtiroler Straße (Giesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.