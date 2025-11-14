HALLSTADT, LKR. BAMBERG. Mit einer perfiden Ablenkungstaktik erbeuteten bislang unbekannte Täter am Mittwochnachmittag in einem Geschäft im Ertl-Einkaufszentrum zahlreiche Handtaschen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 17 Uhr betraten vier Frauen gemeinsam mit einem Kinderwagen die Verkaufsfläche eines Geschäfts in der Emil-Kemmer-Straße. Zwei von ihnen verwickelten den anwesenden Verkäufer in ein Verkaufsgespräch und lockten ihn dabei in den hinteren Bereich des Ladens. Während der Verkäufer abgelenkt war, nutzten die beiden anderen Damen den unbeobachteten Moment: Sie packten mehrere hochwertige Handtaschen in den mitgebrachten Kinderwagen, der offensichtlich nur zur Verdeckung und zum Abtransport des Diebesguts diente. Nach dem Diebstahl täuschte das Duo im Beratungsgespräch Interesse an einem Kauf vor und gab an, am Folgetag wiederzukommen. Erst nach dem Verlassen des Geschäfts bemerkte der Verkäufer den Diebstahl. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mindestens zehn Handtaschen entwendet. Der Schaden beläuft sich auf über 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet mit folgenden Personenbeschreibungen um Zeugenhinweise.

Alle Frauen waren geschätzt zwischen 25 und 35 Jahre alt und trugen Röcke. Sie hatten ein südländisches Aussehen und führten einen beige-goldenen Kinderwagen mit sich. Drei der Frauen hatten hochgesteckte Haare, die vierte trug die Haare offen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.