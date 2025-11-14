A9 / BAYREUTH. Streifen der Verkehrspolizeien Hof und Bayreuth nahmen am Donnerstagmittag auf der A9 einen zur Fahndung ausgeschriebenen Firmenwagen ins Visier. Das Fahrzeug war im September in Berlin von einem Unternehmen als unterschlagen gemeldet worden.

Gegen 12.30 Uhr stoppten die Beamten den Opel-Kleintransporter mit Wert von über 30.000 Euro an der Anschlussstelle Bayreuth-Süd. Am Steuer saß ein 48-jähriger Tscheche, gegen den bereits eine entsprechende Anzeige vorlag.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann den Transporter ursprünglich für seine berufliche Tätigkeit erhalten, sich anschließend krankgemeldet und das Fahrzeug trotz Aufforderung nicht mehr an seinen Arbeitgeber zurückgegeben.

Die Polizei stellte den Transporter sicher. Gegen den Mann ermittelt die Kriminalpolizei Bayreuth nun wegen Unterschlagung.