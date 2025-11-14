Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bamberg und des Polizeipräsidiums Oberfranken

BAMBERG. Die Kriminalpolizei Bamberg beschäftigte ein unbekannter Mann, der sich im Innenstadtbereich wiederholt vor Kindern entblößte. Nun zahlte sich die hartnäckige Ermittlungsarbeit der Kripo aus. Die Ermittler nahmen am Dienstagmorgen einen Tatverdächtigen fest.

Bereits im Jahr 2023 ereigneten sich erste Fälle. Mehrmals entblößte sich eine männliche Person vor Kindern, indem er sein Geschlechtsteil vorzeigte. Anschließend verschwand er unerkannt. Dann wieder Monate ohne vergleichbare Handlungen, ehe 2025 wieder eine Fallserie erkennbar war. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelte auf Hochtouren. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen und Zeugenaufrufen blieb der Täter zunächst unbekannt.

Mit jedem neuen Fall erhielten die Ermittler weitere Hinweise zu den Tatabläufen. Auswertungen der gesammelten Informationen machten Zusammenhänge zwischen den einzelnen Taten deutlich. Für zielgerichtete Ermittlungen richtete die Kriminalpolizei Bamberg die Ermittlungskommission „Oratio“ ein. Über mehrere Wochen arbeiteten sechs Ermittler mit Nachdruck an der Aufklärung der bereits über zehn Fälle.

Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen erhielten die Beamten den entscheidenden Hinweis. Das Bildmaterial führte schließlich zur Identifizierung eines 37-jährigen Deutschen.

Die Staatsanwaltschaft Bamberg beantragte einen Haftbefehl sowie Durchsuchungsbeschlüsse, was in der Folge zur Festnahme des Tatverdächtigen am Dienstagmorgen führte. Der Mann zeigte sich geständig und kooperativ.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Haftbefehl u.a. wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt in acht Fällen erlassen. Nach Vorführung beim Amtsgericht Bamberg setzte der zuständige Richter den Haftbefehl unter strengen Auflagen außer Vollzug.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg dauern weiter an.