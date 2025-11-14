HUNDERDORF, LKR STRAUBING-BOGEN. Am Donnerstag, 13.11.2025, kurz vor Mitternacht gingen bei der Einsatzzentrale Niederbayern mehrere Mitteilungen über einen Falschfahrer auf der BAB A3 zwischen Wörth/Do. und Kirchroth ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 73jähriger Bosnier mit seinem Audi über 20 km in falscher Richtung auf der Autobahn von Regensburg Richtung Passau. Durch die Einsatzzentrale wurden sofort mehrere Streifen verständigt und führten sog. Drosselfahrten durch. Der Verkehr wurde in Fahrtrichtung Regensburg bei Bogen komplett gesperrt, ein Lkw-Fahrer unterstützte die Einsatzkräfte in dem er die Fahrbahn blockierte. Der Falschfahrer konnte durch die Einsatzkräfte zunächst auf der Gegenfahrbahn festgestellt werden, reagierte aber zunächst auf keinerlei Anhaltesignale und fuhr mit ca. 70 km/h unbeirrt weiter.

Glücklicherweise hielt der Fahrer dann doch kurz vor der Komplettsperre an und konnte durch die Einsatzkräfte aus dem Fahrzeug gebracht werden. Nachdem der Pkw wieder in richtiger Richtung stand, konnte der Verkehr freigegeben werden.

Zeugen der Falschfahrt und Verkehrsteilnehmer die gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Autobahnpolizeistation Straubing-Kirchroth, Tel. 09428/94990-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Durch die Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing wurde die Sicherstellung des Führerscheins und die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung im unteren 4-stelligen Bereich angeordnet.

Am Freitag vormittags wurde der Mann durch einen Angehörigen in Kirchroth abgeholt.

Veröffentlicht: 14.11.2025, 08.54 Uhr