STRAUBING. Weil er Produkte über den gesetzlich erlaubten Grenzwert von Salpetersäure in seinem Online-Shop verkaufen soll, durchsuchte die Kriminalpolizei Straubing am Dienstag (11.11.2025) die Räumlichkeiten des Betreibers.

Die bereits schon länger andauernden Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Straubing zusammen mit der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing ergaben den Verdacht, dass der 39-jährige, deutsche Betreiber des Online-Shops für Cannabissamen, Pflanzenpflegeprodukte sowie Düngemittel mit dem Verkauf seiner Produkte gegen das Ausgangsstoffgesetz verstößt.

Auf richterliche Anordnung wurden am Vormittag des 11.11.2025 die Räumlichkeiten des Mannes durchsucht. Dabei konnten entsprechende Produkte aufgefunden werden. Zudem stellten die Beamten eine nicht geringe Menge an Testosteron, circa ein Kilo Marihuana sowie ein verbotenes Butterfly-Messer fest. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts von Verstößen nach dem Konsumcannabisgesetz, Antidopinggesetz, Ausgangsstoffgesetz sowie Waffengesetz strafrechtlich verantworten.

Veröffentlicht: 14.11.2025, 08.50 Uhr