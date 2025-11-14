KÖßLARN, LKR. PASSAU. Ein 86-jähriger Mann hat Ende September 2025 nach einen sog. „Schockanruf“ Uhren im Wert von über 100.000 Euro an einen unbekannten Abholer übergeben.

Ermittlern der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern ist es im Zuge grenzüberschreitender Zusammenarbeit mit österreichischen Strafverfolgungsbehörden gelungen, den schadensträchtigen Betrugsfall zu klären. Ein 22-jähriger Serbe konnte Anfang Oktober 2025 in Raum Klagenfurt von Einsatzkräften des Landeskriminalamtes Niederösterreich festgenommen werden, nachdem er dort in einem gleichgelagerten Betrugsfall Uhren erbeutete.

Die Ermittlungen haben nun ergeben, dass der Mann, der sich seitdem in Österreich in Untersuchungshaft befindet, auch mutmaßlich in Kößlarn als Abholer fungierte.

Über den Verbleib der Uhren ist bislang nichts bekannt, die Ermittlungen hierzu werden weiter geführt, ebenso, ob der Serbe für weitere, ähnlich gelagerte Fälle verantwortlich ist.

In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler um sachdienliche Hinweise zu dem Verbleib der aus dem Besitz des 86-Jährigen abgebildeten Uhren. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.