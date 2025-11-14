HENGERSBERG, LKR. DEGGENDORF. Am Donnerstag (13.11.2025) gegen 13.00 Uhr ereignete sich in der Mimminger Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Fahrradfahrer.

Auf Höhe eines dortigen Supermarktes kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, infolge dessen der Fahrradfahrer stürzte und wohl unter den Lkw geriet. Der 71-jährige Deutsche wurde dabei tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 57-jährige, deutsche Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Mimminger Straße war im Zuge der Unfallaufnahme bis ca. 16.45 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehr Hengersberg kümmerte sich um die Verkehrslenkung.

Medienkontakt: Polizeiinispektion Deggendorf, Tel.: 0991/3896-130

Veröffentlicht: 14.11.2025, 06.40 Uhr