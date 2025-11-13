2126 – Polizeiliche Videoüberwachung am Christkindlesmarkt Augsburg

Augsburg – Der Aufbau des Christkindlesmarktes hat bereits begonnen. Wie auch in den vergangenen Jahren wurde das bestehende Sicherheitskonzept in enger Absprache mit der Stadt Augsburg sowie den Sicherheitspartnern weiterentwickelt. So kommt dieses Jahr ergänzend zu den bestehenden Maßnahmen eine polizeiliche Videoüberwachung zum Einsatz.

Diese hat sich in der Vergangenheit am Plärrer sowie an den Augsburger Sommernächten bewährt und ergänzt nun erstmals das bestehende Sicherheitskonzept am Augsburger Christkindlesmarkt.

Die Sicherheit von Bürgerinnen und Bürgern hat für das PP Schwaben Nord dabei oberste Priorität. Die objektive Sicherheitslage in Augsburg ist hervorragend. Darüber hinaus ist es der nordschwäbischen Polizei ein großes Anliegen, dass sich Bürgerinnen und Bürger am Christkindlesmarkt auch sicher fühlen.

Die Videoüberwachung ist deshalb ein Bestandteil des ganzheitlichen Sicherheitskonzeptes, um für ein größtmögliches Maß an Sicherheit zu sorgen.

Auch in diesem Jahr ist die Polizei zusammen mit der Sicherheitswacht sowie in enger Abstimmung mit dem Ordnungsdienst der Stadt Augsburg in der Innenstadt präsent und steht als Ansprechpartner zu Verfügung. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte wird dabei unter anderem von der Einsatzhundertschaft des PP Schwaben Nord sowie der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Die Videoüberwachung schafft u.a. ergänzend zu der polizeilichen Präsenz einen kontinuierlichen Überblick über das Besucheraufkommen, auch aus der Vogelperspektive. Potentielle Konflikt- und Gefahrensituationen können so frühzeitig erkannt und auch die Reaktionsschnelligkeit der Polizei noch weiter verbessert werden. So können sich Bürgerinnen und Bürger beim Besuch des Christkindlesmarktes noch sicherer fühlen.

Die Videoüberwachung ist mobil und wird nach Ende des Christkindlesmarktes wieder abgebaut.

2127 - Verkehrsinfo

Innenstadt - Am Freitagnachmittag (14.11.2025) kann es aufgrund einer Versammlung im Stadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Versammlungsteilnehmer sind in folgenden Bereichen unterwegs:

Königsplatz – Fuggerstraße – Grottenau – Ludwigstraße – Karlstraße – Karolinenstraße – Maximilianstraße – Ulrichsplatz - Weite Gasse – Kitzenmarkt - Theodor-Heuss-Platz – Schießgrabenstraße - Schaezlerstraße

Die Polizei betreut und begleitet die Versammlung, um einen möglichst störungsfreien Ablauf zu gewährleisten und gleichzeitig die Beeinträchtigungen der Bevölkerung im Rahmen des Möglichen zu minimieren.

2128 – Polizei führt Kontrollstelle zur Verkehrssicherheit durch

Innenstadt – Am Dienstagabend (11.11.2025) führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Augsburg Mitte und der Verkehrspolizei Augsburg Verkehrskontrollen im Bereich der Riedingerstraße durch.

Im Rahmen dieser Schwerpunktkontrolle zum Thema „Verkehrssicherheit“ stoppten die Beamten u.a. fünf Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss sowie zwei Verkehrsteilnehmer ohne Fahrerlaubnis. Hier unterbanden die Beamten die Weiterfahrt und veranlassten die nötigen Maßnahmen.

Darüber hinaus stellten die Beamten eine Vielzahl an Gurtverstößen fest. Darunter befand sich auch ein nicht angeschnalltes Kleinkind. Neben der entsprechenden Ladungssicherung appelliert die Polizei diesbezüglich an die korrekte Sicherung der Insassen.

Die Einsatzkräfte nutzen diese Gelegenheit auch, um mit den Verkehrsteilnehmern ins Gespräch zu kommen und sie für wichtige Themen im Bereich der Verkehrssicherheit zu sensibilisieren. Wichtige Themen dabei waren u.a.:

Sicherheit durch Sichtbarkeit – Tragen Sie helle und reflektierende Kleidung, um auch bei Dunkelheit gut erkennbar zu sein. Dies gilt insbesondere auch für Fußgänger und Radfahrer.

Sicher unterwegs im Auto und auf dem Fahrrad – Neben der richtigen Sicherung im Auto, ist es auch wichtig als Radfahrer entsprechend unterwegs zu sein. Ein Helm kann vor schweren Verletzungen schützen. Denken Sie daher auch immer daran, einen Fahrradhelm zu tragen - auch auf kurzen Strecken.

Aufmerksamkeit rettet Leben – Fahren Sie vorausschauend und bleiben Sie aufmerksam. Jeder Blick auf das Handy stellt eine Gefahr für sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer dar.

Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Links:

https://www.facebook.com/polizeiSWN/videos/ablenkung-im-stra%C3%9Fenverkehr-teil1/401645769262230/

https://www.polizei.bayern.de/verkehr/verkehrssicherheitsarbeit/005591/index.html

https://www.polizei.bayern.de/verkehr/005339/index.html

2129 - Polizei warnt vor „Fake-Nebenjobs“

Augsburg - In den vergangenen Wochen kam es zu einem Betrug zum Nachteil eines 33-Jährigen aus dem Raum Augsburg.

Ein bislang unbekannter Täter schrieb den 33-Jährigen auf einem Messenger-Dienst an. Der Unbekannte bot dem Mann einen vermeintlichen Nebenjob an. Der 33-Jährige würde Geld von dem Unbekannten erhalten, wenn er gute Bewertungen bei Hotels hinterlasse.

Um seinen „Lohn“ abrufen zu können, müsse er jedoch zunächst einen bestimmten Betrag auf ein Crypto-Konto einzahlen. Seinen „Lohn“ erhielt er nie. Daraufhin wurde der 33-Jährige stutzig und meldete den Vorfall der Polizei.

Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Der 33-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit.

Mit der Präventionskampagne #AHA – Achtung Hirn An – Schütze Dich im Netz des Polizeipräsidiums Schwaben Nord appelliert die Polizei, nicht vorschnell zu handeln und stets sensibel im Internet zu agieren.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen rät die Polizei:

Seien Sie vorsichtig mit Angeboten zu Nebenjobs im Internet.

Wer leicht verdientes Geld verspricht, ist selten vertrauenswürdig!

Wenn Sie aufgefordert werden, ihr persönliches Vermögen für einen Nebenjob einzusetzen, ist ein Betrug sehr wahrscheinlich.

Insbesondere im Zusammenhang mit Kryptowährungen oder ausländischen Bankkonten sollten Sie äußerst skeptisch sein.

Überprüfen Sie Ihnen unbekannte Webseiten!

Achten Sie genau auf die URL (z.B. https:www.beispielsaite.de anstatt www.beispielseite.de) der aufgerufenen Webseite und prüfen Sie das Impressum!

Suchen sie auch auf Suchmaschinen, wie z.B. Google, nach bisherigen Erfahrungen anderer Nutzer mit Suchanfragen wie „Beispielseite Erfahrungen“ oder „Beispielseite Betrug“.

Im Zweifel sollten Sie keine persönlichen Daten preisgeben und keine Zahlungen leisten, bevor Sie sich bei der Polizei oder einer Beratungsstelle informiert haben!

Sollten Sie selbst Oper einer derartigen Betrugsmasche geworden sein oder den Verdacht haben, dass ein Betrugsversuch vorliegt, wenden Sie sich an umgehend an die Polizei.

Weiter Informationen zur Kampagne und zu verschiedenen Betrugsmaschen im Internet finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/082906/index.html

2130 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Hochzoll – Im Zeitraum von Dienstag (11.11.2025), 12.00 Uhr, bis Mittwoch (12.11.2025), 10.00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung im Breitachweg.

Im oben genannten Zeitraum beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand mit Farbe. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2131 – Polizei stoppt alkoholisierten E-Scooter-Fahrer

Lechhausen – Am Mittwoch (12.11.2025) fuhr ein 23-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit einem E-Scooter in der Zusamstraße.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 23-Jährige offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 23-Jährigen.

Der Mann besitzt die litauische Staatsangehörigkeit.

2132 – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Baustelle

Kriegshaber – Im Zeitraum von Dienstag (11.11.2025) bis Mittwoch (12.11.2025) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Kabel aus einer Baustelle in der Alfred-Nobel-Straße. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

2133 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Innenstadt – Im Zeitraum von Dienstag (11.11.2025), 16.00 Uhr, bis Mittwoch (12.11.2025), 06.00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Schule in der Straße „Auf dem Kreuz“.

Im oben genannten Zeitraum beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fenster der Schule. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.