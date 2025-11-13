BAD WÖRISHOFEN. Am Donnerstagmittag kam es in einem Hotel in der Hauptstraße in Bad Wörishofen zu einem technischen Defekt in einer Pelletsheizung.

Aufgrund der verbauten Löschanlage konnte ein Brand verhindert werden. Es kam jedoch zu einer starken Rauchentwicklung. Die im Restaurant und im Hotel befindlichen Gäste wurden durch die Polizei und die Feuerwehr evakuiert. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen vierstelligen Bereich geschätzt. Es wurden keine Personen verletzt.

Am Einsatzort befanden sich 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr, ein Notarzt, zwei Rettungswägen und Streifenbesatzungen der Polizei. (PI Bad Wörishofen)

