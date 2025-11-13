ALTENTHANN, LKR. REGENSBURG. Nach dem Brand eines historischen Gebäudes im Bereich Thiergarten bei Altenthann in der Nacht auf den 06.10.2025 gibt es nach aktuellem Stand der Ermittlungen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.

Wie bereits berichtet, brannte in den frühen Morgenstunden des 6. Oktober ein historisches Gebäude in Altenthann nieder. Das als Clubhaus eines Golfclubs sowie als Restaurant genutzte Jagdschloss wurde dabei vollständig zerstört. Im Verlauf der Untersuchungen hatten sich Hinweise ergeben, die unter anderem auch eine vorsätzliche Verursachung des Feuers als möglich erscheinen lassen. Neben den Brandspezialisten der Kriminalpolizei Regensburg ist auch das Bayerische Landeskriminalamt in die Ermittlungen miteingebunden. Die Analyse der Proben und des Spurenmaterials hat ergeben, dass es aktuell keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gibt. Die Ermittlungen bezüglich einer fahrlässigen Brandstiftung oder eines technischen Defekts dauern weiter an. Derzeit werden unter anderem auch Hinweise aus Zeugenvernehmungen überprüft.

Am 09.10.2025 wurde auf einer Internetplattform ein Schreiben veröffentlicht, in dem sich eine Gruppierung zu dem Vorfall äußert. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei Regensburg sind bislang keine Zusammenhänge zu dem Bekennerschreiben und dem Brand des alten Jagdschlosses erkennbar.