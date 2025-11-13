VOHENSTRAUß. LKR. NEUSTADT A. D. WALDNAAB. Am Donnerstagvormittag, 6. November, kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus auf der Bundesautobahn A6 in Fahrtrichtung Landesgrenze einen Kleintransporter mit italienischer Zulassung. Im Fahrzeug wurden über 400 Cannabispflanzen festgestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand führten die Fahnder gegen 8.30 Uhr eine verdachtsunabhängige Kontrolle des Kleintransporters durch. Die Überprüfung der Ladefläche durch die Fahnder ergab, dass sich dort vier Kartons mit über 400 Cannabispflanzen befanden. Im Fahrzeug befanden sich drei männliche italienische Staatsangehörige. Nach ihren Angaben waren sie auf dem Weg von Mailand nach Prag, um die Pflanzen auf der Cannabismesse „Cannafest Prag 2025“ auszustellen. Die Beamten stellten die Cannabispflanzen sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. wurde die Beschlagnahme der Cannabispflanzen vom Amtsgerichts Weiden i.d.OPf. – Ermittlungsrichter angeordnet. Alle drei italienischen Fahrzeuginsassen sind tatverdächtig aufgrund Handeltreibens mit Cannabis sowie wegen unerlaubter Durchfuhr von Cannabis nach dem Konsumcannabisgesetz.

Der italienische Fahrzeugführer gab an, vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Er wurde daraufhin zur Dienststelle der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus verbracht, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Auch die beiden Mitfahrer standen unter dem Einfluss von Cannabis, weshalb sie ihre Reise ebenfalls nicht fortsetzen konnten. Der Fahrzeugführer erhielt zusätzlich eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. führt die weiteren Ermittlungen.