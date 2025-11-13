FURTH IM WALD. LKR. CHAM. Die im Oktober dieses Jahres in einem Waldgebiet nahe des Drachensees aufgefundenen menschlichen Überreste konnten mittlerweile identifiziert werden. Bei der verstorbenen Person handelt es sich um den 53-jährigen Gernod Brune, der seit Februar 2024 vermisst wurde.

Im Rahmen der durchgeführten DNA-Analyse ergab der Abgleich mit den polizeilichen Datenbeständen einen entsprechenden Treffer. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten ist damit beendet. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern weiterhin an. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde ein chemisch-toxikologisches Gutachten in Auftrag gegeben. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt weiterhin in alle Richtungen.