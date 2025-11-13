PASSAU. Die Polizeiinspektion Passau führt unter der Beteiligung weiterer Dienststellen aus dem Bereich Passau am Mittwoch, den 19. November 2025, in der Zeit von 8:00 bis 16:00 Uhr eine Großübung unter realitätsnahen Bedingungen durch. Ziel der Übung ist es, das Zusammenwirken verschiedener Einsatzkräfte in einer komplexen Lage zu trainieren und die Abläufe im Ernstfall weiter zu verbessern.

Das Übungsgeschehen findet an einer Schule im Ortsteil Haidenhof, vor allem im Bereich Am Fernsehturm, statt. Dabei werden zahlreiche uniformierte und zivile Einsatzkräfte sichtbar im Einsatz sein. Im Verlauf der Übung kann es zu Schuss- und Knallgeräuschen sowie zu Hilferufen kommen. Schüler sind nicht beteiligt.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich ausschließlich um eine Übung handelt. Für die Bevölkerung besteht zu keiner Zeit eine Gefahr.

Verkehrshinweise

Mit größeren Verkehrsbehinderungen ist nicht zu rechnen. Lediglich die Straße Am Fernsehturm wird am Übungstag ab dem Kreisverkehr in der Neuburger Straße gesperrt. Das Parkhaus der Mehrfachturnhalle steht am 19. November 2025 nicht zur Verfügung. Die Polizeiinspektion Passau bittet die Bevölkerung um Verständnis für eventuelle Beeinträchtigungen und dankt für die Unterstützung bei dieser wichtigen Fortbildungsmaßnahme.

Hinweis für Pressevertreter

Aus Sicherheits- und Übungsgründen ist eine unmittelbare Teilnahme von Medienvertretern am Übungsgeschehen nicht vorgesehen. Die Polizeiinspektion Passau legt jedoch großen Wert auf offene Kommunikation und transparente Information:

Um 14:30 Uhr findet daher auf dem Außengelände der Integrierten Leitstelle Passau (Am Fernsehturm 6, 94032 Passau) ein Pressestatement mit den Verantwortlichen der Übung statt. Dort besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Hintergrundinformationen zu erhalten.

Bildmaterial zur Übung kann im Anschluss auf Anfrage von der Polizei bereitgestellt werden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht: 14.11.2025, 08.25 Uhr