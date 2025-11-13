LKR. ROTTAL-INN. Auch das Polizeipräsidium Niederbayern beteiligt sich heute (13.11.2025) am bayernweiten „Aktionstag gegen islamistische Propaganda“ unter der Federführung des Bayerischen Landeskriminalamtes und der Generalstaatsanwaltschaft München.

Im Landkreis Rottal-Inn vollzogen Ermittler in den frühen Morgenstunden einen Durchsuchungsbeschluss in einer Wohnung. Ein 21-jähriger Syrer steht im Verdacht sich unter anderem in sozialen Medien rassistisch gegenüber einer religiösen Minderheit geäußert und damit den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt zu haben. Ermittler der Kriminalpolizei vollzogen heute Morgen (13.11.2025) einen von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragten Durchsuchungsbeschluss an der Wohnadresse des Mannes. Dabei konnten sie das Mobiltelefon des Tatverdächtigen sicherstellen. Die Ermittlungen dauern an.

