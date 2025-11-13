MITTENWALD, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Beamte der Bundespolizei kontrollierten am Montag, 10. November 2025, in Mittenwald einen hochwertigen Pkw und dessen Insassen. Nachdem sich Verdachtsmomente für Manipulationen am Fahrzeug ergaben, wurde der Fall zuständigkeitshalber zunächst an die Bayerischen Fahnder der Grenzpolizei Murnau und schließlich an die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen übergeben. Die beiden Insassen, ein 46-jährigen Italiener und eine 40-jährige Brasilianerin kamen in Untersuchungshaft.

Am frühen Montagmorgen kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Bundespolizeireviers Garmisch-Partenkirchen in Mittenwald einen Pkw BMW X7 und dessen Insassen, einen italienischen Staatsangehörigen (46) und eine Brasilianerin (40) nach der Einreise aus Österreich.

Erste Überprüfungen ergaben Ungereimtheiten bezüglich der Herkunft des Pkw, so dass der Fall zuständigkeitshalber von den Fahndern der Grenzpolizeiinspektion Murnau vor Ort übernommen wurde. Rasch ergaben sich für die Schleierfahnder eindeutige Verdachtsmomente, dass der BMW X7 in Italien angemietet, anschließend „umfrisiert“ worden war und nach Deutschland eingeführt werden sollte. So war beispielsweise die Fahrzeugidentifizierungsnummer an dem rund 140.000 Euro teuren Pkw eine Totalfälschung. Den beiden Insassen wurde die vorläufige Festnahme erklärt und der BMW wurde sichergestellt.

Die Sachbearbeitung übernahm inzwischen die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen. Bei seiner Vernehmung räumte der beschuldigte 46-jährige Italiener weitestgehend ein, dass er und seine Beifahrerin gegen Entgelt beauftragt worden waren, den Wagen von Italien nach Deutschland zu verbringen.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II wurden beide Beschuldigten tags darauf am 11. November dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehle erließ. Beide kamen unmittelbar in Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft.

Bei der Kriminalpolizei dauern die Ermittlungen zu den Hintergründen und zu möglichen weiteren Tatbeteiligten in dem Fall derzeit an.