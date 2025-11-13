München – Heute, Donnerstag, 13.11.2025, gingen Polizei und Staatsanwaltschaft in ganz Bayern im Rahmen eines „Aktionstags gegen islamistische Propaganda“ gegen Täter vor, die durch ihre Taten insbesondere die Terrororganisation „Islamischer Staat (IS)“ unterstützen. Die Polizei vollzog unter Federführung der Generalstaatsanwaltschaft München und des Bayerischen Landeskriminalamtes Durchsuchungsbeschlüsse bei insgesamt zwölf Beschuldigten in Bayern. Gegenstand der Ermittlungen sind dabei Straftaten insbesondere mit Bezug zur Terrororganisation „Islamischer Staat (IS)“. Die jeweiligen Beschuldigten stehen im Verdacht, vor allem in sozialen Netzwerken u.a. die Straftatbestände der Volksverhetzung, der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie Verstöße gegen das Vereinsgesetz begangen zu haben.

Bei den Tatverdächtigen in Bayern handelt es sich um eine Frau und elf Männer im Alter zwischen 16 und 47 Jahren. Sie sind syrische, bulgarische, türkische, deutsche, serbische und kosovarische Staatsangehörige. Die Einsatzkräfte vernahmen die Beschuldigten und beschlagnahmten Beweismittel, darunter Mobiltelefone und Laptops.

Die Maßnahmen teilen sich wie folgt auf: