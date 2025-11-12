SALGEN. Am Mittwochmorgen, gegen 08:00 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2037 zwischen Kirchheim und Pfaffenhausen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Ein 36-Jähriger wollte nach bisherigen Erkenntnissen die Staatsstraße von einer untergeordneten Ortsverbindung aus Salgen kommend überqueren. Dabei übersah er einen auf der Staatsstraße in südliche Richtung fahrenden, bevorrechtigten 40-Jährigen, und es kam zum Zusammenstoß. Bei einem der beteiligten Pkw wurde durch den Aufprall der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen und dieses Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Beide Unfallbeteiligten mussten in einem Klinikum behandelt werden. Der 40-Jährige musste aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Die Strecke zwischen dem Kreisverkehr bei Salgen und Pfaffenhausen war aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen für die Reinigung der Fahrbahn und die Unfallaufnahme für ca. drei Stunden gesperrt. Die Feuerwehren Salgen, Kirchheim und Pfaffenhausen waren mit ca. 20 Kräften vor Ort. Die Polizeiinspektion Mindelheim ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher, den 36-Jährigen.

In diesem Zusammenhang werden Unfallzeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261 7685-0 zu melden. (PI Mindelheim)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).