NEUSTADT AN DER AISCH. (1067) Am Mittwochmorgen (12.11.2025) ereignete sich auf der Staatsstraße 2421 bei Oberscheinfeld (Lkr. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ein Verkehrsunfall. Zwei Personen erlitten dabei schwere Verletzungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.



Gegen 08:30 Uhr befuhr eine 34-jährige Deutsche mit ihrem schwarzen Audi die Staatsstraße 2421 von Oberscheinfeld in Richtung Stierhöfstetten. Kurz vor Krettenbach kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden weißen Audi. In dem weißen Audi saß eine 28-jährige Deutsche. Die 34-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und konnte durch die Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber flog sie anschließend in eine Klinik. Die 28-jährige Unfallbeteiligte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Frauen erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Beamte der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch führten eine Unfallaufnahme durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft unterstützte sie dabei ein Sachverständiger. Die Staatsstraße ist derzeit (12:10 Uhr) im Zuge der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Die Beamten bitten Zeugen des Unfalls, sich unter 09161/8853 0 bei der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch zu melden.



