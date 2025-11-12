1865. Verkehrsunfall zwischen Lkw und Fahrrad, eine Person verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Dienstag, 11.11.2025, gegen 09:50 Uhr, fuhr eine 50-Jährige deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Arnulfstraße in Richtung Hauptbahnhof. Dabei befand sie sich auf der Fahrbahn.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 58-jähriger ungarischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Mercedes, Lkw ebenfalls auf der Arnulfstraße in gleiche Richtung.

Es kam zum Kontakt zwischen dem Fahrradlenker des Fahrrades der 50-Jährigen und dem Lkw des 58-Jährigen, wodurch die Radfahrerin stürzte, unter den Lkw geriet und durch den Fahrzeugreifen überrollt wurde.

Welcher Verkehrsteilnehmer an welchem vorbeifuhr bzw. überholte, ist momentan noch nicht geklärt und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die 50-Jährige wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Teil der Arnulfstraße stadteinwärts komplett gesperrt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1866. Radfahrer stürzt und verstirbt – Moosach

Am Dienstag, 11.11.2025, gegen 12:00 Uhr, fuhr ein 86-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Triebstraße. Er befand sich dabei auf dem Radweg. Während der Fahrt sackte der Fahrer in sich zusammen und stürzte zu Boden.

Vor Ort wurden Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Der 86-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er später verstarb.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1867. Bedrohung – Berg am Laim

Am Montag, 10.11.2025, gegen 18:30 Uhr, kam es in einem Supermarkt aus bislang noch nicht geklärter Ursache zu einem Streit zwischen einem 22-jährigen deutsch-polnischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in München und einem 34-jährigen deutsch-serbischen Staatsangehörigen, ebenfalls mit Wohnsitz in München.

Im Rahmen dieses Streits bedrohte der 22-Jährige den 34-Jährigen verbal und zeigte zusätzlich ein Messer vor. Im Anschluss verließ der 22-Jährige die Örtlichkeit.

Nach Verständigung des Notrufs wurde mit mehreren Streifen sofort eine Fahndung eingeleitet. Die Polizeibeamten konnten den 22-Jährigen in der Nähe antreffen und festnehmen.

Er wurde aufgrund der Bedrohung angezeigt und nach den erfolgten Maßnahmen entlassen.

Das Kommissariat 26 hat die Ermittlungen übernommen.

1868. Sachbeschädigung einer Glasscheibe durch Geschoss – Bogenhausen

Am Dienstag, 11.11.2025, verständigte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses den Polizeinotruf, da die Verglasung ihrer Balkontür beschädigt worden war.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Beschädigung an der Außenverglasung der Balkontür fest. Ein Geschoss, welches nach den ersten Ermittlungen ursächlich für die Beschädigung war, wurde auf dem Balkon aufgefunden und sichergestellt.

Die Bewohnerin gab an, dass sie bereits am Montag, 10.11.2025, gegen 22:00 Uhr, einen lauten Knall gehört hatte und danach auch den Schaden feststellen konnte.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Montag, 10.11.2025, gegen 22:00 Uhr, im Bereich der Preziosastraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1869. Verkehrsunfall zwischen Tram und Pkw; eine Person verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Dienstag, 11.11.2025, gegen 17:30 Uhr, fuhr ein 61-jähriger türkischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw, auf der Bayerstraße. Er beabsichtigte an der Kreuzung zur Paul-Heyse-Straße links in diese einzubiegen.

Zur gleichen Zeit befuhr eine Straßenbahn die Bayerstraße in gleiche Richtung.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der 61-Jährige wurde verletzt und kam mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Trambahnfahrer und die Insassen der Trambahn wurden nicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung teilweise komplett gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1870. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Ismaning

Am Dienstag, 11.11.2025, gegen 13:30 Uhr, befand sich eine über 80-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz im Landkreis München in ihrem Wohnanwesen.

Sie bemerkte eine männliche Person und öffnete dieser die Tür. Der Mann gab an, dass es Beschädigungen am Dach gab und bot ihr an, sich das anzuschauen. Daher ließ sie den Unbekannten in ihren Garten.

Er ging mit ihr ins Dachgeschoss. Kurz darauf bemerkte die über 80-Jährige, dass sich eine weitere Person im Erdgeschoss befand. Sie ging zu der Person und wurde in ein Gespräch verwickelt.

Kurz danach verließen beide Personen das Haus und entfernten in unbekannte Richtung.

Mit zeitlichem Verzug kontrollierte die über 80-Jährige die Räume und musste feststellen, dass diverse Schmuckstücke entwendet worden waren. Daraufhin verständigte sie den Notruf.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Täterbeschreibung:

Täter 1:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 175 cm, nordeuropäisches Aussehen, helle Haare, braune Augen, sprach deutsch mit fränkischem Einschlag; braune T-Shirt, braune Cargo-Hose

Täter 2:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 175cm, runder Kopf, untersetzte Statur, nordeuropäisches Aussehen, schütteres graues Haar, sprach hochdeutsch; schwarzes T-Shirt und schwarze Cargo-Hose mit weißen Reißverschlüssen

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Moarstraße, Emmeramstraße und Korbinianstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Dachdecker, Heizungsmonteure, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass entsprechende Schäden vorliegen. Ferner empfiehlt es sich, zuerst bei der Hausverwaltung oder dem Hausmeister nachzufragen sowie Angehörige überprüfen zu lassen, ob entsprechende Behauptungen der Wahrheit entsprechen.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

1871. Störungen bei Sportveranstaltung – Olympiapark

Am Dienstag, 11.11.2025, fand im SAP Garden die Begegnung im Basketball zwischen einer türkischen und israelischen Mannschaft statt. Das Spiel wurde von rund 2.500 Zuschauern besucht.

Im Rahmen des Spiels wurde aus dem Fanblock der türkischen Fans ein Banner ausgerollt und eine Fahne vorgezeigt. Dies führte innerhalb des Blocks zu Unmut. Zwischen den türkischen Fans kam es zu verbalen Auseinandersetzungen untereinander, weshalb die eigensetzten Polizeikräfte einschritten, um einer eventuellen Eskalation vorzubeugen.

Die streitenden Parteien wurden getrennt und die Gruppe bestehend aus 15 Personen, mit Banner und Fahne, wurden von den Einsatzkräften von den Zuschauerrängen begleitet, nachdem sie diese verlassen wollten. Nach erfolgter Sensibilisierung verließ der Großteil der Gruppe das Spiel, einige gingen zurück in den Zuschauerrang.

Im Zusammenhang mit dieser initialen Auseinandersetzung kam es nach aktuellem Stand zu keinen strafbaren Handlungen.

Im Verlauf der Begegnung kam es zu keinen weiteren nennenswerten Störungen.

1872. Brandfall in einem Keller – Isarvorstadt

Am Dienstag, 11.11.2025, 00:30 Uhr, geriet ein Keller in einem Mehrfamilienhaus aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Ein Zeuge nahm Rauch aus einem Belüftungsschacht wahr und verständigte daraufhin den Notruf. Sofort wurden Einsatzkräfte von der Polizei und Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Während der Löscharbeiten musste der gesamte Verkehr auf der Kapuzinerstraße zeitweise gesperrt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurde durch das Feuer niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 13.