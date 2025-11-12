EGGENFELDEN. Am Freitag (07.11.2025) haben wohl zwei bislang unbekannte Personen vier Jugendliche überfallen und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 16.30 Uhr hielten sich vier Jugendliche in der Theaterstraße auf, als sie unvermittelt von zwei bislang unbekannten Jugendlichen überfallen wurden. Einem der vier Jugendlichen wurde Bargeld entwendet; verletzt wurde dabei niemand. Die beiden Angreifer entfernten sich anschließend zu Fuß in östliche Richtung. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubdelikts zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut übernommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 12.11.2025, 11.10 Uhr