LONNERSTADT. (1066) In der Nacht zum Mittwoch (12.11.2025) kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus in Lonnerstadt (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Ein Bewohner konnte nur noch tot geborgen werden.



Ein Anwohner verständigte gegen 00:24 Uhr den Notruf, da er ausgehend von einem Nachbaranwesen in der Schillerstraße Brandgeruch wahrnahm. Eine alarmierte Streife der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch sowie die Kameraden der Feuerwehr trafen kurze Zeit später ein und stellten vor Ort eine starke Rauchentwicklung im Erdgeschoss des Anwesens fest. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand rasch zu löschen.

Die Feuerwehr fand den 70-jährigen Bewohner leblos auf und barg ihn. Ein anwesender Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nahm die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen am Brandort auf. Die Feststellung der Brandursache ist nun zentraler Bestandteil weiterer Ermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen.



Erstellt durch: Michael Sebald / mc