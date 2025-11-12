JETTINGEN-SCHEPPACH/BURGAU. Wie bereits am 04.11.2025 berichtet, kam es am 03.11.2025, gegen 19.15 Uhr, zu einem Raub in der Norma-Filiale in Jettingen Scheppach.

Am 10.11.2025 erschien ein 19-Jähriger bei der Polizeiinspektion Burgau, um sich selbst zu stellen. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Der 19-jährige syrische Tatverdächtige wurde am 11.11.2025 am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die zuständige Ermittlungsrichterin erließ den von der Staatsanwaltschaft Memmingen beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm lieferten den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die weiteren Ermittlungen werden durch die KPI Neu-Ulm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen geführt. (KPI Neu-Ulm)

Bezugsmeldung vom 04.11.2025:

Schwerer Raub in Jettingen-Scheppach | Zeugenaufruf

JETTINGEN-SCHEPPACH. Am Montag, 03.11.2025, um 19:19 Uhr ereignete sich ein Raub in der Norma-Filiale in Jettingen-Scheppach. Ein bisher unbekannter Täter gab vor, etwas kaufen zu wollen. Als die Verkäuferin den vermeintlichen Kunden bediente, zog dieser unvermittelt ein Cutter-Messer und hielt es der Verkäuferin vor. Er forderte mit den Worten „Geld her“ die Herausgabe der Tageseinnahmen. Nachdem die Kassiererin dieser Forderung nachkam, entfernte sich der Täter zunächst zu Fuß und dann auf einem E-Scooter in Richtung Krankenhausstraße. Wie viel Bargeld die Verkäuferin herausgab, ist zum derzeitigen Ermittlungsstand noch nicht bekannt.

Der Täter wurde durch die Zeugen wie folgt beschrieben: ca. 20–25 Jahre alt, mindestens 180 cm groß, eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Pullover mit dem Emblem „Chicago Bulls“. Außerdem trug er schwarze Handschuhe.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (KDD Memmingen)

