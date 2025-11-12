SONTHOFEN. Das Kuratorium Sicheres Allgäu e. V. (KSA) lädt herzlich zu einer Präventionsveranstaltung am 17.11.2025 in das Landratsamt Oberallgäu ein.

Unter dem Titel „Leicht verdientes Geld … oder nur Betrug?“ stellen Referenten der Polizei die Themen Sicherheit im Netz sowie Anlage- und Callcenterbetrug vor. Die kriminalpolizeilichen Fachberater geben Einblicke in gängige Betrugsmaschen und zeigen auf anschauliche Weise die Tricks der Betrüger auf. Durch Anlagebetrüge entstehen europaweit jedes Jahr Schäden im Milliardenbereich. Im Vortag zur Sicherheit im Netz stellt ein Spezialist Möglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre im Internet vor und gibt praktische Tipps bei der Verbesserung der eigenen IT-Sicherheit.

Das Kuratorium Sicheres Allgäu hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit seiner Arbeit besonders in der Förderung der Zivilcourage und mit ausgesuchten Themen aus dem Bereich der Kriminalprävention die Sicherheit und damit auch die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger im Allgäu zu verbessern. Das KSA führt deshalb regelmäßig in enger Zusammenarbeit mit der Polizei Infoveranstaltungen durch. Somit ist das KSA ein langjähriger und beständiger Partner im Bereich der Präventionsarbeit im Allgäu.

Die Präventionsveranstaltung findet statt am

Montag, 17. November 2025 um 18:30 Uhr

Sparkassensaal im Landratsamt Oberallgäu

Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen

Die Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei, jedoch sind die Sitzplätze begrenzt.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter werden gebeten, ihre Teilnahme bei der Pressestelle des PP Schwaben Süd/West mitzuteilen. (Polizeipräsidium Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).