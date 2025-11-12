PASSAU. Die seit Montag (03.11.2025) vermisste 16-Jährige wurde wohlbehalten aufgefunden. Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung.

Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtliche relevtanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Passau, Tel.: 0851-9511-0

Veröffentlicht: 12.11.2025, 05.25 Uhr