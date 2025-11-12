München, Eppishausen – Ein Geldautomat der VR-Bank Memmingen eG wurde am frühen Mittwochmorgen in Eppishausen (Unterallgäu), Ziel von Geldautomatensprengern.

In der Nacht auf Mittwoch, den 12. November 2025, gegen 03.55 Uhr, wurde ein Geldausgabeautomat der VR-Bank Memmingen eG, Dorfstraße 35, 87745 Eppishausen, Ortsteil Haselbach, mit Sprengstoff gesprengt. Zu den Tatverdächtigen liegen noch keine weiteren Informationen vor. Sie flüchteten nach der Tat mit einem dunklen Fahrzeug. Die Bankfiliale befindet sich in einem Wohn- und Geschäftsgebäude, verletzt wurde bei der Tat, nach aktuellem Sachstand, niemand.

Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) hat die Ermittlungen übernommen. Untersuchungen des verwendeten Sprengstoffes sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut (KTI) des Bayer. Landeskriminalamtes in München stattfinden.

Zeugenaufruf:

Das Bayerische Landeskriminalamt bittet um Mithilfe und stellt folgende Fragen:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich des Tatorts in Eppishausen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.