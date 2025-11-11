2110 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Lechhausen – Im Zeitraum von Sonntag (09.11.2025), 22.00 Uhr bis Montag (10.11.2025), 09.00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten einen Nissan X-Trail, der dort geparkt war. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

2111 – Polizei stoppt Mann unter Drogeneinfluss

Lechhausen – Am Montag (10.11.2025) war ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Langenmantelstraße unterwegs.

Gegen 07.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei zeigte der Mann drogentypisches Verhalten. Die Beamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 20-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 20-Jährigen.

Haunstetten – Am Montag (10.11.2025) war ein 26-Jähriger unter Drogeneinfluss in der Spielfeldstraße unterwegs.

Gegen 09.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 26-jährigen E-Scooter-Fahrer. Hierbei zeigte der Mann drogentypisches Verhalten. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 26-Jährigen.

2112 – Polizeistreife verhindert E-Scooter-Fahrt unter Drogeneinfluss

Innenstadt – Am Montag (10.11.2025) verhinderte eine Polizeistreife, dass ein 18-Jährige und dessen zwei Begleiter unter Drogeneinfluss in der Dieselstraße fuhren.

Gegen 20.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die Personen, als sie gerade dabei waren auf E-Scooter zu steigen. Alle drei Personen zeigten bei der Kontrolle drogentypischen Verhalten. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und die drei Männer setzen ihren Weg zu Fuß fort.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer: Kein Alkohol oder Drogen im Straßenverkehr! Nicht nur die Verkehrstüchtigkeit des Fahrzeuges, sondern insbesondere auch die des Fahrers hat einen erheblichen Einfluss auf die Verkehrssicherheit. Wer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur sich sondern auch andere.

2113 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Göggingen – Am Montag (10.11.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung in der Hennchstraße.

In der Zeit von 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen weißen BMW. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

2114 – Brand eines Autos

Göggingen – Am Dienstag (11.11.2025) kam es zu einem Brand in einem Auto in der Bergheimer Straße.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ein Akku, der in dem Auto gelagert war, Feuer. Der Autofahrer bemerkte dies und informierte die Feuerwehr, da das Auto in Vollbrand geriet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde dabei niemand.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.