VIERKIRCHEN,GEMEINDETEIL PASENBACH,LKR: DACHAU, 11.11.2025 - Am heutigen Vormittag, gegen 09.14 Uhr, geriet aus noch unbekannter Ursache in Vierkirchen eine gewerblich genutzte Lagerhalle in Brand. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Nach bisherigem Stand befand sich der Brandherd im Bereich der Werkstatt, wo diverse Werkzeuge und technische Gerätschaften gelagert waren.

Das Feuer in dem Gebäude am Bahnweg konnte durch die rasch eintreffenden umliegenden Feuerwehren gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren 6-stelligen Betrag geschätzt.

Eine Brandortbegehung zur Ermittlung der Brandursache ist für morgen geplant.