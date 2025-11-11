NÜRNBERG. (1064) Montagnacht (10.11.2025) randalierten ein 29-jähriger Mann und seine 25-jährige Begleiterin im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses im Nürnberger Stadtteil Gostenhof, indem sie Glasflaschen gegen die Hausfassade und auf den Boden warfen. Der Mann bedrohte zudem Anwohner mit einem Messer. Einsatzkräfte nahmen die Tatverdächtigen fest.



Anwohner verständigten gegen 21:30 Uhr den Notruf, da ein 29-jähriger Deutscher zusammen mit seiner 25-jährigen Begleiterin (deutsch) im Garten einer Erdgeschosswohnung in der Rothenburger Straße Glasflaschen auf den Boden und gegen die Hausfassade warfen. Die beiden Tatverdächtigen hielten sich zu Besuch in der Wohnung auf. Als Anwohner sie vom Balkon einer Wohnung im ersten Stock aus darauf ansprachen, bedrohte der 29-Jährige diese in aggressiver Art und Weise mit einem Messer.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-West und des Unterstützungskommandos Mittelfranken (USK) befanden sich die beiden Tatverdächtigen wieder in der Wohnung. Sie konnten dort durch Beamte des USK überwältigt werden. Die 25-Jährige leistete hierbei Widerstand und musste gefesselt werden. Der 29-Jährige ließ sich zwar widerstandslos festnehmen, spuckte jedoch bei der Verbringung in ein Dienstfahrzeug in Richtung der Einsatzkräfte.

Beide Tatverdächtige waren alkoholisiert, dazu bestand der Verdacht, dass sie unter Drogeneinfluss standen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete aus diesem Grund eine Blutentnahme an. Gegen den 29-Jährigen wird unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt, gegen die 25-Jährige unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl