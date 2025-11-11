GEISENFELD, LKRS. PFAFFENHOFEN A.D. ILM.Wie berichtet wurde am 09.11. eine Doppelhaushälfte an der Oberzeller Straße in Geisenfeld durch eine Explosion und einen anschließenden Brand zerstört.

Bei der Untersuchung des Brandobjektes durch Ermittler der Kriminalpolizei Ingolstadt konnten am gestrigen Tage an mehreren Stellen Reste von Brandbeschleunigern aufgefunden werden, die klar auf ein vorsätzliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion hindeuten.

Die Obduktion des im Wohnhaus aufgefundenen männlichen Leichnams führte bislang noch nicht zu einer zweifelsfreien Identifizierung. Mit hinreichender Wahrscheinlichkeit dürfte es sich bei dem in der Folge des Brandes Getöteten jedoch um einen 59-jährigen Bewohner handeln. Gegen ihn richtet sich auch ein konkreter Tatverdacht, für die Explosion verantwortlich zu sein.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.