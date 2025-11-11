URENSOLLEN, LKRS. AMBERG-SULZBACH. In der Nacht auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus im Gemeindeteil Ursensollen ein und entwendeten unter anderem einen Waffenschrank. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt.

In der Nacht von Samstag, 8. November auf Sonntag, 9. November, brachen bislang unbekannte Täter in das Haus einer Seniorin ein und durchwühlten mehrere Zimmer im Erdgeschoss. Die Unbekannten erbeuteten unter anderem einen Waffenschrank mit Waffen, Schmuck und Bargeld. Aufgrund der Schwere des Waffenschranks kann davon ausgegangen werden, dass es sich um mindestens zwei Täter handelt. Außerdem muss ein Fahrzeug nahe an das Haus gefahren worden sein, um den Waffenschrank zu verladen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und eine umfassende Spurensicherung vor Ort durchgeführt. Dabei wurden Beweise sichergestellt und auch Nachbarn befragt.

Haben Sie zwischen Samstag, 8. November, 23:00 Uhr, und Sonntag, 9. November, 09:00 Uhr im Bereich Thonhausen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0.